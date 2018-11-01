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    Рианчо: Мне плевать, что на трибунах свистят, Глушаков будет играть

    Спартак Кубок России Футбол России Анжи Болельщики Между тем
    И.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поведение фанатов красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0).

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    По ходу игры болельщики оскорбляли капитана команды Дениса Глушакова и руководство клуба.

    Напомним, что Глушаков, который был выведен из состава бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и впервые появился в стартовом составе и с капитанской повязкой после смены тренера.

    «Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат. Этот "Спартак" заслуживает уважения. Все футболисты.

    Это — чемпионы России, они выиграли чемпионат. Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал. Если бы он не работал в Германии, он бы ничего не выиграл.

    Это команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат Росии. Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть.

    Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть. При все уважении Глушаков — это игрок "Спартака" и он будет играть в "Спартаке".

    А когда меня здесь не будет, пусть делают то хотят. И мне не важно, что с трибун свистят. Мне это даже заводит, когда свистят», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс». 0

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