Адиев: Игра со «Спартаком» — хороший десерт, который мы не до конца съели

«Матч разделился на два тайма. В первом тайме "Спартак" владел ощутимым преимуществом, прижимал нас к воротам.
Из ряда моментов они один забили, хотя это наша тактическая детская ошибка, в двух эпизодах мы неправильно перекрыли зону.
Во втором тайме начали агрессивнее играть, появились пространства и выходы. Мы могли забить, но, к сожалению, не удалось и мы выбыли из Кубка.
Была ли у нас задача на Кубок? Я и ребятам говорю, и сейчас повторяю: у нас в повседневной жизни столько проблем, на которые мы закрываем глаза, что для нас каждая игра — отдушина.
Игра со "Спартаком" на "Открытии" стоит особняком. Здесь царит футбольная атмосфера. Один раз попав сюда, хочется сюда приезжать и приезжать. Хотелось достойно выступить на фоне "Спартака", и нам это удалось.
Не будем долго дискутировать на тему сегодняшней атмосферы на стадионе. В "Спартаке" есть проблемы, и все это понимают.
На плохом не хочется акцентировать внимание, ведь есть стадион и народная команда. Хотелось бы более полных трибун. Понятны причины, почему они не были заполнены.
Что нас может подстегнуть? У нас предстоит архиважная игра с "Енисеем". Игра со "Спартаком" — хороший десерт, который мы не до конца съели.
Теперь нас ждут тяжёлые будни. Многое будет зависеть от матча с Енисеем», — передаёт слова Адиева «Чемпионат». 0