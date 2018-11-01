Адиев: Игра со «Спартаком» — хороший десерт, который мы не до конца съели

Главный тренер «Анжи»прокомментировал поражение в выездном матче 1/8 финала Кубка России со(0:1).

«Матч разделился на два тайма. В первом тайме "Спартак" владел ощутимым преимуществом, прижимал нас к воротам.

Из ряда моментов они один забили, хотя это наша тактическая детская ошибка, в двух эпизодах мы неправильно перекрыли зону.

Во втором тайме начали агрессивнее играть, появились пространства и выходы. Мы могли забить, но, к сожалению, не удалось и мы выбыли из Кубка.

Была ли у нас задача на Кубок? Я и ребятам говорю, и сейчас повторяю: у нас в повседневной жизни столько проблем, на которые мы закрываем глаза, что для нас каждая игра — отдушина.

Игра со "Спартаком" на "Открытии" стоит особняком. Здесь царит футбольная атмосфера. Один раз попав сюда, хочется сюда приезжать и приезжать. Хотелось достойно выступить на фоне "Спартака", и нам это удалось.

Не будем долго дискутировать на тему сегодняшней атмосферы на стадионе. В "Спартаке" есть проблемы, и все это понимают.

На плохом не хочется акцентировать внимание, ведь есть стадион и народная команда. Хотелось бы более полных трибун. Понятны причины, почему они не были заполнены.

Что нас может подстегнуть? У нас предстоит архиважная игра с "Енисеем". Игра со "Спартаком" — хороший десерт, который мы не до конца съели.

Теперь нас ждут тяжёлые будни. Многое будет зависеть от матча с Енисеем», — передаёт слова Адиева «Чемпионат». 0