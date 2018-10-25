Семак рад победе и считает ее заслуженной

Главный тренер «Зенита»рассказал о победе над «Бордо» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Начали неплохо с точки зрения контроля мяча. В дальнейшем допустили две ошибки — одна чуть не закончилась пропущенным мячом, дальше после передачи с фланга допустили ошибку. Отыгрываться сложнее — это требует определенного ресурса.

Во втором тайме играли лучше. К сожалению, не реализовали пенальти — было бы проще. Но в итоге сумели победить, ребята — молодцы. Непростая игра, группа очень ровная по составу. Соперники достойны друг друга. Рад, что сумели победить, думаю, что заслуженно.

Раньше команда практически всегда играла в Лиге чемпионов и была команда уровня Лиги чемпионов. Мы не попали в Лигу чемпионов, у нас команда уровня Лиги Европы и мы в ней играем. Вы почему-то мне не верите и думаете, что я преуменьшаю силу нашей команды. Группа в Лиге Европы достаточно ровная, в чемпионате мы не сильнее никого наголову. С чем это связано — могут проанализировать все, кто хорошо знает футбол.

По поводу активизации во втором тайме — не стал бы проводить параллели. Существует общепринятая статистика: во вторых таймах забивается больше мячей — кому-то надо отыгрываться, команды устают, наступает нервозность. Во втором тайме ты уже понимаешь: надо либо в окоп, либо в атаку», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0