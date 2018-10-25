«Рейнджерс» — «Спартак»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Московскийобъявил состав на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против

«Спартак»: Максименко — Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо — Игнатов, Фернанду, Зобнин — Ломовицкий, Зе Луиш, Ташаев.

Запасные: Ребров, Петкович, Кутепов, Р. Еременко, Тимофеев, Попов, Ханни.

«Рейнджерс»: Макгрегор — Таверньер, Ворралл, Голдсон, Флэнаган — Эджария, Джек, Кулибали — Кандейас, Морелос, Кент.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Рейнджерс». Коэффициент на его победу — 2.25, на успех «Спартак» — 3.35, на ничью — 3.60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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