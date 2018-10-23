Скрипник может возглавить «Уфу»

Главным тренеромможет стать украинец, который в настоящее время возглавляет сообщает Sport24.ru.

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По информации источника, вариант с украинским специалистом является приоритетным для «Уфы». Отмечается, что сам тренер пока не дал окончательного согласия.

Если вариант со Скрипником сорвется, то другим претендентом на должность станет бывший тренер «Ахмата» и юношеской сборной России Михаил Галактионов.

«Уфу» сейчас возглавляет Сергей Томаров, который с 2010 года работает в штабе команды. В июне 2018 года он был утвержден главным тренером команды. «Уфа» после 11 туров занимает 14-е место, имея 10 очков. 0