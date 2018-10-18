Навас ожидает сложного матча с «Уфой»

Защитник и капитан «Рубина»поделился своими ожиданиями от матча с «Уфой».

«На самом деле каких-то очень сильных изменений в тренировочном процессе не было. Как мы начали тренироваться во время предсезонки летом, в принципе, так и продолжаем процесс. Меняются только какие-то детали, а сам процесс неизменный.

В российской Премьер-лиге сейчас нет легких соперников. Учитывая, что мы играем с "Уфой" на выезде, будет достаточно сложно. "Уфа" хорошо обороняется, в первую очередь.

У них достаточно быстрые ребята в нападении. Естественно, мы хотим поехать за победой, но в любом случае это будет сложный матч.

В чем секрет нашей серии без поражений? В первую очередь, у нас очень хорошая "раздевалка", очень сильные у ребят человеческие качества, мы очень дружные. Естественно, та работа, которую мы проводим на тренировках, она переносится на поле», — цитирует Наваса пресс-служба клуба. 0