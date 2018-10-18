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    Бердыев попросил не задавать вопросы про Мамаева и Кокорина

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    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем с «Уфой» отказался комментировать возможность подписания полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    Курбан Бердыев
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    «Коновалов не сыграет по желтым карточкам. Скорее всего, Цалагов тоже нет. Остальные все готовятся. Потеря Коновалова не станет серьезной. Джанаев занимается в общей группе, но по своей программе.

    Для нас пауза на игры сборных — привычная история. Проблем нет. Думаю, что пауза в чемпионате прошла для нас плодотворно. Все, что запланировали, сделали.

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    • Участвуем ли мы в погоне за Мамаевым и Кокориным? Прекратите такие вопросы. На предматчевой тренировке мы об этом даже не думаем», — приводит слова Бердыева «Бизнес Online». 0

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