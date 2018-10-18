Бердыев попросил не задавать вопросы про Мамаева и Кокорина

Курбан Бердыев
ФК «Рубин»
«Коновалов не сыграет по желтым карточкам. Скорее всего, Цалагов тоже нет. Остальные все готовятся. Потеря Коновалова не станет серьезной. Джанаев занимается в общей группе, но по своей программе.
Для нас пауза на игры сборных — привычная история. Проблем нет. Думаю, что пауза в чемпионате прошла для нас плодотворно. Все, что запланировали, сделали.
Участвуем ли мы в погоне за Мамаевым и Кокориным? Прекратите такие вопросы. На предматчевой тренировке мы об этом даже не думаем», — приводит слова Бердыева «Бизнес Online». 0