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    «Эйбар» на выезде обыграл «Жирону»

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    «Эйбар» обыграл «Жирону» в матче 8-го тура испанской Примеры со счетом 3:2.

    «Эйбар» добыл три очка на выезде
    «Эйбар» добыл три очка на выезде
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    Команды поочередно выходили вперед и сравнивали счет, а точку в игре поставил точный удар Серхио Энрича на 72-й минуте.

    «Жирона» набрала 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (10) — на 10-м.

    Примера. 8-й тур
    «Жирона» — «Эйбар» — 2:3 (2:2)
    Голы: Шарлес, 12 — с пенальти (0:1). Стуани, 40 (1:1). Стуани, 42 (2:1). Арбилья, 45+5 (2:2). Серхио Энрич, 72 (2:3)«Жирона»: Буну, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Адай (Робертс, 81), Борха, Порту (Думбья, 77), Дуглас Луис, Гранель, Порро (Лосано, 73), Стуани«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп, Хоан Хордан, Орельяна (Кукурелья, 77), Серхио Энрич (Альварес, 85), Шарлес (Кике, 71), Де БласисПредупреждения: Хуанпе, 6. Адай, 11. Порту, 15. Хосе Анхель, 20. Хоан Хордан, 34. Диоп, 41. Асьер Риесго, 45. Арбилья, 59. Оливейра, 61
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