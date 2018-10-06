«Эйбар» на выезде обыграл «Жирону»

обыгралв матче 8-го тура испанской Примеры со счетом 3:2.

«Эйбар» добыл три очка на выезде twitter.com/sdeibar 100% Высокие коэффициенты Играть!

Команды поочередно выходили вперед и сравнивали счет, а точку в игре поставил точный удар Серхио Энрича на 72-й минуте.

«Жирона» набрала 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (10) — на 10-м.