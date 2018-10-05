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    Гендиректор «Анжи»: У игроков есть право не выйти на поле против ЦСКА

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    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал об ультиматуме игроков команды. Футболисты предупредили руководство клуба, что могут не выйти на матч 11-го тура с ЦСКА (19 октября), если им не начнут гасить долги по зарплате.

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    «Если игроки высказали свою точку зрения, наверное, все хорошо обдумали. Они взрослые люди, взвесили то, что делают. Я не считаю это ультиматумом. Люди высказали свою позицию. Написали об этом заранее — не за два дня, а за две недели. Если ничего не поменяется, наверное, у них есть определенное право не выйти на поле. Повторю — я за это их не осуждаю.

    Я постоянно нахожусь в Махачкале, на клубном хозяйстве. С ребятами общается президент клуба, спортивный директор, советник. Команда базируется в Подольске. Не думаю, что мне сейчас есть смысл лететь туда. Физически ситуацию переломить не смогу. И ведь это касается не только футболистов. Я сейчас вернулся в Махачкалу, заехал домой, переоделся, поеду в офис. И не знаю, сколько сотрудников там увижу», — цитирует Флегонтова «Спорт-Экспресс». 0

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