«Бавария» — «Аякс»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Баварии» и «Аякса» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча группы E, которая пройдет на «Альянц Арене», начнется в 22:00 мск. Главный арбитр — Павел Краловец из Чехии

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алькантара, Рибери, Мартинес, Левандовски, Роббен, Боатенг, Мюллер, Алаба, Киммих.

Запасные: Ульрайх, Вагнер, Зюле, Хамес, Горецка, Гнабри, Саншеш.

«Аякс»: Онана, де Лихт, Вебер, ван де Беек, Нерес, Тадич, Марзауи, Блинд, Шене, Зиеш, Тальяфико.

Запасные: Ламбру, Кристенсен, Хунтелар, Эйтинг, Дольберг, Схюрс, де Вит.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на победу немецкой команды — 1.21, тогда как на успех голландцев — 15.25. Ничья принимается за 8.00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0