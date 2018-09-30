Адиев заявил о важности каждой победы

Главный тренер «Анжи»прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче девятого тура РПЛ.

«Нам каждая победа важна. Вы же понимаете, мы пребываем, мягко говоря, в непростом положении. Не то что победа, а даже дополнительное очко дает нам дополнительные эмоции. Я с первого тура говорил, что мы строящаяся команда, поэтому нам тяжело. Рады, что наша работа сегодня увенчалась победой.

Так получилось, что выход Ахъядова на поле стал поворотным моментом в матче. Понятно, мы готовимся к разным раскладам: и к выигрышу в ходе матча, и к проигрышу. Бывают такие моменты, как с "Динамо", когда мы планировали одни замены, а игра подсказала совсем другие. Здесь мы планировали выход Ахъядова, и по игре было понятно, что надо было делать усиление.

Опять элемент удачи, как и с "Динамо"? А с "Крыльями" тогда что было? В жизни всегда так: где-то тебе дают, а где-то ты теряешь. Конечно, есть определенное везение, не буду скрывать. Я и после игры с "Динамо" сказал, и здесь это говорю.

Но пазл складывается из маленьких частичек. Понятно, ни "Зениту", ни "Динамо" мы не можем диктовать свои условия на поле. Исходим из того, что у нас есть, и пытаемся это как-то скооперировать. А что из этого выйдет, узнаем только по окончании матча», — сказал Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0