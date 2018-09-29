Дубль Неймара помог ПСЖ разгромить «Ниццу»

В матче 8-го тура французской Лиги 1потерпела домашнее поражение от— 0:3.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Классный проход Нкунку по правой бровке закончился прострелом на линию штрафной, где Неймар сначала обработал сферу, после чего нанес выстрел в правую «шестерку».

На 48-й минуте Мбаппе вышел на свидание с голкипером, обыграл его и отправил снаряд в сторону ворот, однако угодил в защитника. Сфера отскочила к Кристоферу Нкунку, который расстрелял уже пустую рамку.

А на 62-й минуте Неймару на своей половине поля въехал в живот Вилан Сиприен, после чего тут же получил вторую желтую карточку.

На 90-й минуте прошла контратака ПСЖ, Мбаппе с правого фланга выкатил снаряд на Неймара, и тот спокойно оформил дубль.

«ПСЖ», набрав 24 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» (10) занимает 11-е место.

В следующем туре парижане на своём поле сыграют с «Лионом» (7 октября), «Ницца» в гостях встретится с «Тулузой» (5 октября). 0