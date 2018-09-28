Паредес вызван в сборную Аргентины, Месси — нет

Леандро Паредес
ФК «Зенит»
В заявке оказался полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.
При этом нападающий «Барселоны» Лионель Месси, пропустивший сентябрьские игры, вновь оказался вне состава.
Полностью заявка сборной Аргентины выглядит так:
Вратари: Ромеро, Рулли, Армани.
Защитники: Отаменди, Мори, Пеццелья, Каннеманн, Фойс, Тальяфико, Франко, Бустос, Саравиа.
Полузащитники: Аскасибар, Паредес, Ло Чельсо, Васкес, Де Пауль, Перейра, Сальвио, Черви, Батталья, Агуна, Меза, Паласиос.
Нападающие: Павон, Г. Мартинез, Дибала, Икарди, Л. Мартинез, Корреа, Симеоне.
Сборная Аргентины 11 октября проведет товарищеский матч с Ираком, а 16 октября встретится с Бразилией. 0