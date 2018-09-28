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    Паредес вызван в сборную Аргентины, Месси — нет

    Сборная Аргентины Товарищеские матчи Сборная Бразилии
    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил заявку команды на октябрьские матчи.

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес
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    В заявке оказался полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.

    При этом нападающий «Барселоны» Лионель Месси, пропустивший сентябрьские игры, вновь оказался вне состава.

    Полностью заявка сборной Аргентины выглядит так:

    Вратари: Ромеро, Рулли, Армани.

    Защитники: Отаменди, Мори, Пеццелья, Каннеманн, Фойс, Тальяфико, Франко, Бустос, Саравиа.

    Полузащитники: Аскасибар, Паредес, Ло Чельсо, Васкес, Де Пауль, Перейра, Сальвио, Черви, Батталья, Агуна, Меза, Паласиос.

    Нападающие: Павон, Г. Мартинез, Дибала, Икарди, Л. Мартинез, Корреа, Симеоне.

    Сборная Аргентины 11 октября проведет товарищеский матч с Ираком, а 16 октября встретится с Бразилией. 0

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