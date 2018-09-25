«Монако» дома проиграл «Анже», Головин провел на поле весь матч

Фрагмент матча
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Единственный мяч на 27-й минуте поединка забил нападающий гостей Стефан Баокен.
В составе «Монако» весь матч отыграл полузащитник сборной России Александр Головин.
Монегаски имеют в активе шесть очков и располагается на 16 месте в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» (10) занимает восьмую строчку.
В следующем туре подопечные Леонарду Жардима 28 сентября на выезде сыграют с «Сент-Этьеном», а команда Стефана Мулена на следующий день примет «Генгам».
В еще одной встрече седьмого тура Лиги 1 «Нант» в домашней игре проиграл «Ницце» — 1:2. 0