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    «Монако» дома проиграл «Анже», Головин провел на поле весь матч

    Лига 1 Футбол Франции Монако Анже Календарь Лиги 1
    «Монако» в матче седьмого тура чемпионата Франции на своем поле уступил «Анже» со счетом 0:1 (0:1).

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    Единственный мяч на 27-й минуте поединка забил нападающий гостей Стефан Баокен.

    В составе «Монако» весь матч отыграл полузащитник сборной России Александр Головин.

    Монегаски имеют в активе шесть очков и располагается на 16 месте в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» (10) занимает восьмую строчку.

    В следующем туре подопечные Леонарду Жардима 28 сентября на выезде сыграют с «Сент-Этьеном», а команда Стефана Мулена на следующий день примет «Генгам».

    В еще одной встрече седьмого тура Лиги 1 «Нант» в домашней игре проиграл «Ницце» — 1:2. 0

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