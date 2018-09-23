Киевское «Динамо» и «Шахтер» одержали крупные победы

Киевскоена своем поле разгромило черниговскую(4:0) в матче 9-го тура чемпионата Украины.

Счет в матче на 45-й минуте открыл защитник хозяев Никита Бурда, на 67-й минуте Беньямин Вербич удвоил преимущество киевлян, а Томаш Кендзёра на 74-й минуте сделал счет крупным.

Победную точку на 87-й минуте поставил Виктор Цыганков.

В параллельном матче донецкий «Шахтер» одержал крупную домашнюю победу над одесским «Черноморцем» — 3:0.

Счет был открыт на 57-й минуте — отличился Жуниор Мораес. Спустя две минуты защитник гостей Иван Трубочкин срезал мяч в свои ворота.

А на 82-й минуте Тайсон забил в ворота одесситов третий мяч.

«Шахтер» с 24 очками лидирует в чемпионате Украины. «Динамо» с 17 очками на 2-м месте. 0