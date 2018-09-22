«Фиорентина» разгромила СПАЛ

Голы забили Марко Пьяца, Никола Миленкович и Федерико Кьеза.
«Фиорентина» занимает второе место в турнирной таблице, СПАЛ идет пятым.
Серия А. 5-й тур
«Фиорентина» — «СПАЛ» — 3:0 (2:0)
Голы: Пьяца, 18 (1:0). Миленкович, 28 (2:0). Кьеза, 56 (3:0)«Фиорентина»: Лафон, Бираги (Ганцко, 46), Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси, Верету, Жерсон, Симеоне, Пьяца (Эйсерик, 78), Кьеза (Миральяс, 66)СПАЛ: Гомис, Фелипе, Ционек, Викари (Шимич, 57), Куртич, Миссироли (Валоти, 66), Скьяттарелла, Фарес, Лаццари, Антенуччи, Петанья (Палоски, 76)Предупреждения: Бираги, 33. Скьяттарелла, 55. Куртич, 73