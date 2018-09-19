«Валенсия» — «Ювентус»: счет 0:1 после первого тайма

Туринскийобыгрывает(1:0) после первого тайма гостевого матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

На 29-й минуте итальянский клуб остался в меньшинстве. Мурильо упал в своей штрафной, Криштиану Роналду похлопал по голове Джейсона, а это расценили, как неспортивное поведение. Арбитр Феликс Брих после подсказки ассистента показал португальцу прямую красную карточку.

Туринцы открыли счет на 45-й минуте, когда в ворота «Валенсии» был назначен пенальти за фол Парехо в штрафной. Миралем Пьянич с «точки» был точен.

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В другом матче группы Н «Манчестер Юнайтед» на выезде обыгрывает после первого тайма швейцарский «Янг Бойз» со счетом 2:0.

Счет на 36-й минуте открыл французский хавбек «МЮ» Поль Погба, который изумительным по точности ударом уложил мяч с линии штрафной площади в левую «девятку».

А на 44-й минуте Погба реализовал пенальти, назначенный за игру рукой со стороны Мбабу в штрафной «Янг Бойз».

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