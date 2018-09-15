ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив»РПЛ. «Локо» поделил очки с «Динамо», ЦСКА разгромил «Уфу»
  • 23:21
    • «Монако» без Головина не сумел обыграть «Тулузу»
  • 22:45
    • «Витязь» и «Локомотив» праздновали победы
  • 21:45
    • «Манчестер Юнайтед» справился с «Уотфордом»
  • 21:28
    • «Валенсия» и «Бетис» сыграли вничью
  • 21:02
    • «Арсенал» разгромил «Крылья Советов»
    Все новости спорта

    «Шальке» на выезде уступил «Боруссии» М

    Футбол Германии Бундеслига Боруссия М Шальке 04 Календарь Бундеслиги
    «Боруссия» М принимала на своем поле «Шальке» в рамках 3-го тура Бундеслиги и праздновала победу — 2:1.

    «Шальке» потерпел третье подряд поражение
    «Шальке» потерпел третье подряд поражение
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Уже на третьей минуте Маттиас Гинтер вывел «Боруссию» вперед, а на 76-й минуте нападающий Патрик Херрман удвоил преимущество гладбахцев. В компенсированное арбитром время ко второму тайму форвард «кобальтовых» Брил Эмболо отыграл один мяч.

    «Боруссия» набрала 7 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Шальке» потерпел третье подряд поражение в этом сезоне и располагается на 15-й позиции.

    Напомним, «Шальке» — соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Черышев, Головин и компания. Кто сменил клуб благодаря ЧМ-2018
  • 13/09/2018 в 17:21
    •
  • Прогноз
  • «Эмполи» — «Лацио»
  • 1.74
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» и «Ак Барс» не должны рисковать на первых минутах матча
  • «Барыс» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Зенит» ждет непростой выезд в Оренбург
  • «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Гости погоняют «волков» в их логове
  • «Вулверхэмптон» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Динамо» Футбол Ни игры, ни результата: За «Локомотив» и Семина тревожноРеакция спортивных СМИ на результат столичного дерби в Черкизово 02:130
  • 18:37
    • «Бавария» нанесла поражение «Байеру»
  • 18:20
    • ЦСКА на выезде разгромил «Уфу»
  • 17:56
    • «Интер» в Милане проиграл «Парме»
    Унаи Эмери Футбол Без намека на прогресс. «Арсенал» Эмери ужасен в оборонеИспанский тренер пока не сумел решить проблемы «Арсенала» в защите Вчера в 21:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Красные дьяволы» остановят «шершней»
  • 3.35
    •
  • 22:16
    • «Шальке» на выезде уступил «Боруссии» М
  • 20:20
    • «Кан» и «Лион» сыграли вничью
  • 20:04
    • Россия обыграла Белоруссию в Кубке Дэвиса
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Ювентусе». Отсутствие голов — не повод для беспокойстваВо время паузы на матчи сборных португалец набирает форму Вчера в 12:190
  • 17:42
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура
  • 17:23
    • «Магнитка» и «Трактор» забросили 11 шайб на двоих
  • 16:52
    • «Сибирь» назвала имя нового главного тренера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие