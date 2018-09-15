«Шальке» на выезде уступил «Боруссии» М

«Шальке» потерпел третье подряд поражение
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Уже на третьей минуте Маттиас Гинтер вывел «Боруссию» вперед, а на 76-й минуте нападающий Патрик Херрман удвоил преимущество гладбахцев. В компенсированное арбитром время ко второму тайму форвард «кобальтовых» Брил Эмболо отыграл один мяч.
«Боруссия» набрала 7 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Шальке» потерпел третье подряд поражение в этом сезоне и располагается на 15-й позиции.
Напомним, «Шальке» — соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 0