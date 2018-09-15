«Шальке» на выезде уступил «Боруссии» М

принимала на своем полев рамках 3-го тура Бундеслиги и праздновала победу — 2:1.

«Шальке» потерпел третье подряд поражение twitter.com/borussia 100% Высокие коэффициенты Играть!

Уже на третьей минуте Маттиас Гинтер вывел «Боруссию» вперед, а на 76-й минуте нападающий Патрик Херрман удвоил преимущество гладбахцев. В компенсированное арбитром время ко второму тайму форвард «кобальтовых» Брил Эмболо отыграл один мяч.

«Боруссия» набрала 7 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Шальке» потерпел третье подряд поражение в этом сезоне и располагается на 15-й позиции.

Напомним, «Шальке» — соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 0