Молодежная сборная России проиграла Сербии в матче отбора ЧЕ-2019

Сборная России
LiveSport.Ru
В составе сборной России голом на 62-й минуте отметился защитник Никита Чернов.
На 74-й минуте игры арбитр назначил пенальти в ворота российской команды, который успешно реализовал сербский нападающий Лука Йович.
Победный гол сборной Сербии забил на 88-й минуте защитник Александар Лутовац.
Команда России, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 7. Сербская команда (24) располагается на первой строчке.
В следующем матче отборочного раунда чемпионата Европы–2019 российская сборная сыграет с молодёжной командой Македонии. Игра пройдёт 12 октября.
Евро-2019. Отборочный турнир
Россия — Сербия 1:2 (0:0)
Голы: Чернов, 62 (1:0). Йович, 73 — с пенальти (1:1). Лутовац, 88 (1:2)Россия: Мелихов, Чернов, Фомин, Рассказов, Лысов, Гулиев, Жигулев (к), Коновалов, Обляков, Зуев (Бакаев, 75), Мелкадзе (Соболев, 84)Сербия: Радунович, Гайич, Машович, Пантич, Йович, Богосавац, Йованович (к), Маркович, Лутовац (Стеванович, 90+3), Ранджелович (Аджич, 69), Илич (Рачич, 46)Предупреждения: Гулиев, 29. Машович, 38. Зуев, 45+1. Лутовац, 61. Мелихов, 73. Коновалов, 77