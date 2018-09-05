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    Четыре клуба претендуют на нападающего «Лилля»

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    Нападающий «Лилля» Николя Пепе привлек на себя внимание сразу нескольких европейских клубов, сообщает L’Equipe.

    Николя Пепе
    Николя Пепе
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    За ивуарийским футболистом наблюдают лондонский «Арсенал», «Севилья», «Бетис» и «Лион». При этом «доги» всячески пытается удержать одного из своих лидеров — в летнее трансферное окно клуб отклонил предложение по Пепе в размере более 34 миллиона евро.

    В прошлом сезоне Пепе принял участие в 36 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя ассистами. В четырех стартовых встречах новой кампании нападающий успел отличиться одним голом и тремя передачами. 0

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