ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюМоуринью и «Манчестер Юнайтед». Game over?
  • 20:04
    • «МЮ» обыграл «Бернли», «Тоттенхэм» уступил «Уотфорду»
  • 19:47
    • «Салават Юлаев» в овертайме победил московское «Динамо»
  • 19:34
    • Три очка Григоренко помогли ЦСКА обыграть «Трактор»
  • 19:05
    • Хэмилтон стал победителем Гран-при Италии
  • 18:37
    • «Динамо» переиграло «Оренбург»
    Все новости спорта

    «Алавес» нанес «Эспаньолу» первое поражение в сезоне

    Примера Футбол Испании Алавес Эспаньол Календарь Примеры
    «Алавес» в домашнем матче третьего тура испанской Примеры обыграл «Эспаньол» со счетом 2:1.

    Борха Бастон
    Борха Бастон
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Каталонцы вышли вперед на 42-й минуте, когда Лео Баптистао нанес точный удар с пенальти.

    Хозяева отыгрались на 57-й минуте усилиями Борхи Гонсалеса. А еще спустя две минуты отличился Рубен Собрино, который и принес команде из Витории три очка.

    Для «Алавеса» эта победа стала первой в сезоне (4 очка), «Эспаньол» потерпел первое поражение (4 очка).

    Чемпионат Испании. 3-й тур
    «Алавес» — «Эспаньол» — 2:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — 42, пенальти Баптистао, 1:1 — 57 Бастон, 2:1 — 59 Собрино«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Марипан, Ибаи Гомес (Химо Наварро, 85), Мубарак, Ману Гарсия, Хони Родригес (Марин, 81), Бастон (Гвидетти, 64), Собрино«Эспаньол»: Лопес, Давид Лопес, Вила, Лопес (Перес, 78), Эрмосо, Гранеро (Мелендо, 67), Марк Рока (Пьятти, 83), Дардер, Гарсия, Баптистао, ИглесиасПредупреждения: Мубарак (17), Ману Гарсия (19), Лагуардиа (39), Пачеко (40), Дардер (44), Иглесиас (45), Баптистао (90+3)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Разворот Роналду: что на самом деле произошло в Монако
  • Вчера в 19:59
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Уэска»
  • 3.75
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» остудит пыл «Уэски»
  • «Барселона» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Наполи» одержит нескромную победу
  • «Сампдория» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Оторвется ли «Ахмат» от «Уфы»?
  • «Ахмат» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. ЦСКА разгромил «Урал», «Локо» уступил «Краснодару», «Зенит» примет «Спартак»Обзор матчей шестого тура чемпионата России по футболу 18:391
  • 16:30
    • Аленичев расстроен результатом матча против «Арсенала»
  • 16:05
    • «Енисей» и «Арсенал» поделили очки
  • 15:29
    • Далич: Роналду — эгоист и думает только о своих голах
    Игроки СКА Хоккей «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок ОткрытияСМИ — о разгромной победе СКА над чемпионом в матче-открытии регулярного чемпионата КХЛ 14:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для Моуринью
  • 2.76
    •
  • 20:20
    • «Авангард» уверенно разобрался с «Локомотивом»
  • 19:16
    • «Алавес» нанес «Эспаньолу» первое поражение в сезоне
  • 15:55
    • «Динамо» — «Оренбург»: стали известны составы команд
    Александер Чеферин и Кубок Лиги Наций Футбол Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нетТот случай, когда высокая цель приносит еще и большие деньги 10:540
  • 15:07
    • Черышев забил, «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте»
  • 15:44
    • «Ренн» подписал экс-игрока сборной Франции
  • 13:26
    • СМИ: Моуринью был против возвращения Роналду в «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие