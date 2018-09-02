«Алавес» нанес «Эспаньолу» первое поражение в сезоне

в домашнем матче третьего тура испанской Примеры обыгралсо счетом 2:1.

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Каталонцы вышли вперед на 42-й минуте, когда Лео Баптистао нанес точный удар с пенальти.

Хозяева отыгрались на 57-й минуте усилиями Борхи Гонсалеса. А еще спустя две минуты отличился Рубен Собрино, который и принес команде из Витории три очка.

Для «Алавеса» эта победа стала первой в сезоне (4 очка), «Эспаньол» потерпел первое поражение (4 очка).