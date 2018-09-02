«Алавес» нанес «Эспаньолу» первое поражение в сезоне

Борха Бастон
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Каталонцы вышли вперед на 42-й минуте, когда Лео Баптистао нанес точный удар с пенальти.
Хозяева отыгрались на 57-й минуте усилиями Борхи Гонсалеса. А еще спустя две минуты отличился Рубен Собрино, который и принес команде из Витории три очка.
Для «Алавеса» эта победа стала первой в сезоне (4 очка), «Эспаньол» потерпел первое поражение (4 очка).
Чемпионат Испании. 3-й тур
«Алавес» — «Эспаньол» — 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 — 42, пенальти Баптистао, 1:1 — 57 Бастон, 2:1 — 59 Собрино«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Марипан, Ибаи Гомес (Химо Наварро, 85), Мубарак, Ману Гарсия, Хони Родригес (Марин, 81), Бастон (Гвидетти, 64), Собрино«Эспаньол»: Лопес, Давид Лопес, Вила, Лопес (Перес, 78), Эрмосо, Гранеро (Мелендо, 67), Марк Рока (Пьятти, 83), Дардер, Гарсия, Баптистао, ИглесиасПредупреждения: Мубарак (17), Ману Гарсия (19), Лагуардиа (39), Пачеко (40), Дардер (44), Иглесиас (45), Баптистао (90+3)