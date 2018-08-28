УЕФА не будет вводить VAR в Лиге чемпионов

Президент УЕФАопроверг информацию о введении системы VAR в Лиге чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала.

«Не знаю, откуда взялась такая информация, мы не намерены использовать систему VAR. По правде говоря, я все еще не уверен в ее эффективности. Нужно прояснить несколько вещей. К примеру, кто должен просматривать спорный эпизод — видеоассистент или главный арбитр? Фанаты этого не понимают, то же самое касается и журналистов. Непонятно, что видят арбитры, а что они не видят», — цитирует Чеферина Football Italia.

«Мы понимаем, что когда-то придется использовать VAR, но это нужно сделать тогда, когда все будет готово. Необходимо урегулировать некоторые аспекты, поскольку Лига чемпионов — это не обычный турнир», — добавил президент УЕФА. 0