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    УЕФА не будет вводить VAR в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов УЕФА Календарь Лиги чемпионов
    Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию о введении системы VAR в Лиге чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин
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    «Не знаю, откуда взялась такая информация, мы не намерены использовать систему VAR. По правде говоря, я все еще не уверен в ее эффективности. Нужно прояснить несколько вещей. К примеру, кто должен просматривать спорный эпизод — видеоассистент или главный арбитр? Фанаты этого не понимают, то же самое касается и журналистов. Непонятно, что видят арбитры, а что они не видят», — цитирует Чеферина Football Italia.

    «Мы понимаем, что когда-то придется использовать VAR, но это нужно сделать тогда, когда все будет готово. Необходимо урегулировать некоторые аспекты, поскольку Лига чемпионов — это не обычный турнир», — добавил президент УЕФА. 0

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