СМИ: Мариано подпишет пятилетний контракт с «Реалом»

Мариано Диас
uefa.com
По данным издания, 25-летний доминиканский форвард подпишет с испанским клубом соглашение, рассчитанное на пять лет.
Ранее сообщалось, что к Мариано проявляет интерес «Севилья», однако мадридцы, имеющие 35% прав на игрока, решили активировать опцию обратного выкупа, прописанную в договоре с «Лионом».
Мариано является воспитанником «Реала». В составе мадридского клуба доминиканец провел 14 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами.
В «Лионе» на его счету 18 голов и 4 голевые передачи в прошлом сезоне чемпионата Франции. В текущем он провёл три игры, результативными действиями не отметился. 0