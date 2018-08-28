СМИ: Мариано подпишет пятилетний контракт с «Реалом»

Нападающий «Лиона»в ближайшее время вернётся в мадридский «Реал», сообщает Onda Cero.

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По данным издания, 25-летний доминиканский форвард подпишет с испанским клубом соглашение, рассчитанное на пять лет.

Ранее сообщалось, что к Мариано проявляет интерес «Севилья», однако мадридцы, имеющие 35% прав на игрока, решили активировать опцию обратного выкупа, прописанную в договоре с «Лионом».

Мариано является воспитанником «Реала». В составе мадридского клуба доминиканец провел 14 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами.

В «Лионе» на его счету 18 голов и 4 голевые передачи в прошлом сезоне чемпионата Франции. В текущем он провёл три игры, результативными действиями не отметился. 0