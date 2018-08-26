«Мордовия» в Саранске проиграла «Чертаново»

Саранскаяпотерпела домашнее поражение от(1:2) в матче 8-го тура Футбольной национальной лиги.

Счет на 40-й минуте открыл полузащитник «Чертаново» Максим Глушенков. Всего три минуты спустя нападающий Антон Зиньковский удвоил преимущество своей команды.

Единственный гол «Мордовии» забил форвард Владимир Обухов на 74-й минуте.

«Чертаново», набрав 12 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Мордовия» (9) — на 12-й строчке.

В следующем туре «Чертаново» на своём поле сыграет с «Тюменью», «Мордовия» в гостях встретится с «Лучом». Оба матча состоятся 1 сентября. 0