Ребров возглавил «Ференцварош»

Бывший главный тренервозглавил венгерский, передает пресс-служба клуба.

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«Согласился на работу в "Ференцвароше" после разговора с президентом клуба. Те команды, в которых я работал, всегда ставили перед собой максимальные цели. После разговора с президентом я увидел его желание, его озабоченность, он переживает за клуб. Сейчас я не буду ничего обещать, только скажу, что приложу максимум усилий чтобы клуб вернулся на тот уровень, не только в Венгрии, но и в Европе, на каком он был раньше», — заявил Ребров после своего назначения.

Последним местом работы Реброва был саудовский «Аль-Ахли», который он покинул в апреле этого года.

По итогам 5 туров «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу высшей лиги Венгрии. 0