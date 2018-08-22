Защитник «Рейнджерс»: Надеемся преуспеть в матчах с «Уфой»

Коннор Голдсон
rangers.co.uk
Шотландский клуб сыграет с «Уфой» в 4-м отборочном раунде этого турнира.
«Нам удалось в начале сезона отыграть несколько матчей "на ноль" и, думаю, это придало всей команде заряд уверенности.
Дома мы играем в очень высоком темпе — командам, приезжающим сюда, сложно нам соответствовать.
Нам просто нужно продолжать следовать той же тактике. В Лиге Европы мы до сих пор выступали хорошо. Надеемся преуспеть в матчах с "Уфой" и попасть в групповой этап», — сказал Голдсон в интервью клубной пресс-службе.
Первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Уфой» состоится 23 августа в 21:45. 0