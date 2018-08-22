ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи Эмери«Арсенал» должен верить в идеи Эмери
  • 00:29
    • «Балтика» может бойкотировать матч с «Шинником» из-за долгов
  • 23:55
    • Киевское «Динамо» уступило «Аяксу» в Амстердаме
  • 23:55
    • АЕК обыграл «Види» в Лиге чемпионов
  • 23:50
    • «Янг Бойз» сыграл вничью с загребским «Динамо»
  • 23:16
    • Макарова одержала победу над Рыбариковой в Нью-Хейвене
    Все новости спорта

    Защитник «Рейнджерс»: Надеемся преуспеть в матчах с «Уфой»

    Рейнджерс Лига Европы Уфа Футбол России
    Защитник «Рейнджерс» Коннор Голдсон заявил, что его команда рассчитывает попасть в групповой этап Лиги Европы.

    Коннор Голдсон
    Коннор Голдсон
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Шотландский клуб сыграет с «Уфой» в 4-м отборочном раунде этого турнира.

    «Нам удалось в начале сезона отыграть несколько матчей "на ноль" и, думаю, это придало всей команде заряд уверенности.

    Дома мы играем в очень высоком темпе — командам, приезжающим сюда, сложно нам соответствовать.

    Нам просто нужно продолжать следовать той же тактике. В Лиге Европы мы до сих пор выступали хорошо. Надеемся преуспеть в матчах с "Уфой" и попасть в групповой этап», — сказал Голдсон в интервью клубной пресс-службе.

    Первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Уфой» состоится 23 августа в 21:45. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тренерские команды. Сульшер и Джеррард приедут в Россию
  • 18/08/2018 в 11:51
    •
  • Прогноз
  • «Глазго Рейнджерс» — «Уфа»
  • 1,71
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Зенит» результативную серию матчем с «Мольде»?
  • «Зенит» — «Мольде». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Кто сможет реабилитироваться за провал в Лиге чемпионов?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2,00
    •
  • Испанцы сыграют по немецкой тактике
  • «Сигма Оломоуц» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарри Уилсон Футбол Таланты Чемпионшипа. Кто может зажечь в новом сезоне?Топ-10 самых перспективных футболистов второго по статусу дивизиона английского футбола 21/08/2018 в 19:340
  • 15:58
    • «Локомотив» может усилиться игроком «Нанта»
  • 15:08
    • СМИ: Анри согласился возглавить «Бордо»
  • 14:57
    • ЦСКА наказан условным закрытием фанатской трибуны
    Джастин Клюйверт Футбол Вундеркинды Серии A. За ними стоит следить в этом сезонеТоп-10 самых перспективных футболистов чемпионата Италии 21/08/2018 в 13:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Три битвы за групповой этап ЛЧ
  • 3.18
    •
  • 00:44
    • Агент Бикфалви: Эрик хотел бы перейти в клуб уровня ЦСКА
  • 00:12
    • Тренер «Ротора» подал вотставку после вылета из Кубка России
  • 23:27
    • Защитник «Рейнджерс»: Надеемся преуспеть в матчах с «Уфой»
    Неймар Футбол Трансферный дайджест. 14-20 августаСостоится ли очередной «трансфер года», отпустит ли «Аякс» своих вундеркиндов, куда подастся легенда «Ювентуса» и другие трансферные новости последних дней 20/08/2018 в 20:170
  • 14:41
    • Ари дисквалифицирован на три матча
  • 21:55
    • Колыванов: Борьба за выход в ФНЛ будет нешуточная
  • 21:42
    • «Торпедо» вышло в 1/16 финала Кубка России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие