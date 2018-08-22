Киевское «Динамо» уступило «Аяксу» в Амстердаме

Амстердамскийодержал домашнюю победу над киевским(3:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, благодаря ошибке голкипера «Динамо». Харим Зиеш отпасовал низом в чужой штрафной под удар Ван де Беку, а тот выстрелом низом отправил игровой снаряд с рикошетом от Бойко в сетку ворот.

На 16-й минуте гости отыгрались. После подачи с углового на ближнюю штангу пробил головой Кадар. Онана парировал мяч перед собой, но первым на добивание поспел Томаш Кендзера.

На 35-й минуте «Аякс» вновь вышел вперед. Хаким Зиеш оказался первым на подборе у штрафной «Динамо» на правом фланге атаки, мощно пробил и мяч рикошетом от головы Кадара залетел в дальний угол ворот Бойко.

А на 43-й минуте Тальяфико здорово навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской «Динамо», где Душан Тадич с близкой дистанции расстрелял ворота.

Ответный матч команды проведут в Киеве 28 августа.