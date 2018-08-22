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    Киевское «Динамо» уступило «Аяксу» в Амстердаме

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    Амстердамский «Аякс» одержал домашнюю победу над киевским «Динамо» (3:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, благодаря ошибке голкипера «Динамо». Харим Зиеш отпасовал низом в чужой штрафной под удар Ван де Беку, а тот выстрелом низом отправил игровой снаряд с рикошетом от Бойко в сетку ворот.

    На 16-й минуте гости отыгрались. После подачи с углового на ближнюю штангу пробил головой Кадар. Онана парировал мяч перед собой, но первым на добивание поспел Томаш Кендзера.

    На 35-й минуте «Аякс» вновь вышел вперед. Хаким Зиеш оказался первым на подборе у штрафной «Динамо» на правом фланге атаки, мощно пробил и мяч рикошетом от головы Кадара залетел в дальний угол ворот Бойко.

    А на 43-й минуте Тальяфико здорово навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской «Динамо», где Душан Тадич с близкой дистанции расстрелял ворота.

    Ответный матч команды проведут в Киеве 28 августа.

    Лига чемпионов — 2018/2019. 4-й отборочный раунд. Первый матч
    «Аякс» (Амстердам) — «Динамо» (Киев) — 3:1 (3:1)
    Голы: ван де Бек, 2 (1:0). Кендзера, 15 (1:1). Зиех, 35 (2:1). Тадич, 43 (3:1)«Аякс» (Голландия): Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (де Вит, 87), де Йонг, Хюнтелар«Динамо К» (Украина): Бойко, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Гармаш (Шепелев, 46), Сидорчук (Че Че, 77), Буяльский, Вербич, Беседин, ЦыганковПредупреждения: Хюнтелар, 21. Кендзера, 24. Гармаш, 40. Тальяфико, 70
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