УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку сезона

УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку сезона 2017-2018 в Европе.

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В число претендентов вошли полузащитник «Реала» Лука Модрич, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне выступал за «Реал».

Имя обладателя награды назовут 30 августа.

Шорт-листы претендентов на другие награды:

Лучший вратарь Лиги чемпионов: Алиссон («Рома», ныне «Ливерпуль»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус», ныне «Пари Сен-Жермен»), Кейлор Навас («Реал»)

Лучший защитник Лиги чемпионов: Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Рафаэль Варан («Реал»)

Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»)

Лучший нападающий Лиги чемпионов: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал», ныне Ювентус«), Мохамед Салах (»Ливерпуль«)

Лучшая футболистка года: Пернилле Хардер (»Вольфсбург«), Ада Хегерберг (»Лион«), Амандин Анри (»Портленд Торнс«)

Лучший игрок Лиги Европы: Диего Годин "(Атлетико"), Антуан Гризманн (»Атлетико«), Димитри Пайет (»Марсель«) 0