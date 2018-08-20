УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку сезона

В число претендентов вошли полузащитник «Реала» Лука Модрич, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне выступал за «Реал».
Имя обладателя награды назовут 30 августа.
Шорт-листы претендентов на другие награды:
Лучший вратарь Лиги чемпионов: Алиссон («Рома», ныне «Ливерпуль»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус», ныне «Пари Сен-Жермен»), Кейлор Навас («Реал»)
Лучший защитник Лиги чемпионов: Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Рафаэль Варан («Реал»)
Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»)
Лучший нападающий Лиги чемпионов: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал», ныне Ювентус«), Мохамед Салах (»Ливерпуль«)
Лучшая футболистка года: Пернилле Хардер (»Вольфсбург«), Ада Хегерберг (»Лион«), Амандин Анри (»Портленд Торнс«)
Лучший игрок Лиги Европы: Диего Годин "(Атлетико"), Антуан Гризманн (»Атлетико«), Димитри Пайет (»Марсель«) 0