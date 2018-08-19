«Страсбург» упустил победу над «Сент-Этьеном»

В матче 2-го тура французской Лиги 1на своем поле сыграл вничью ссо счётом 1:1.

Счет в матче на 55-й минуте открыл полузащитник «Страсбурга» Антони Гонсальвес. Гости сравняли счёт в конце игры благодаря точному удару нападающего Махтара Гейе на 88-й минуте.

На 18-й минуте главный арбитр удалил с поля защитника «Сент-Этьена» Невена Суботича.

«Страсбург», набрав 4 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице первенства Франции, «Сент-Этьен» (4) — на 7-й строчке.

В следующем туре «Страсбург» в гостях встретится с «Лионом» (24 августа), «Сент-Этьен» на выезде сыграет с «Монпелье» (25 августа). 0