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    «Страсбург» упустил победу над «Сент-Этьеном»

    Лига 1 Футбол Франции Страсбург Сент-Этьен Календарь Лиги 1
    В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» на своем поле сыграл вничью с «Сент-Этьеном» со счётом 1:1.

    «Страсбург»
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    Счет в матче на 55-й минуте открыл полузащитник «Страсбурга» Антони Гонсальвес. Гости сравняли счёт в конце игры благодаря точному удару нападающего Махтара Гейе на 88-й минуте.

    На 18-й минуте главный арбитр удалил с поля защитника «Сент-Этьена» Невена Суботича.

    «Страсбург», набрав 4 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице первенства Франции, «Сент-Этьен» (4) — на 7-й строчке.

    В следующем туре «Страсбург» в гостях встретится с «Лионом» (24 августа), «Сент-Этьен» на выезде сыграет с «Монпелье» (25 августа). 0

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