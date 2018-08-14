Кришито находился на рухнувшем мосту в Генуе за 10 минут до трагедии

Бывший игрок, защитниксообщил, что он не пострадал от обрушения моста Моранди в Генуе. Футболист проезжал по эстакаде за 10 минут до трагедии, передает «Спорт-Экспресс».

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«Это сообщение для тех, кто беспокоится обо мне и моей семье. Мы в порядке, хотя проехали по этому мосту ровно за 10 минут до обрушения. Мои мысли с семьями всех жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. Нам нужно что-то сделать с этой страной, люди бегут из-за таких ситуацй. Нам нужна безопасность. Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Это возмутительно!», — написал Кришито в Instagram.

Ранее сообщалось, что из-за обрушения моста в Италии погибли по крайней мере 30 человек. Поисково-спасательная операция в Генуе продолжается. 0