Каррера: Сделаем все, чтобы пройти ПАОК

Главный тренерподелился ожиданиями от ответной встречи св рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ.

«Что ожидают от ПАОКа? Я переживаю за свою команду. Постараюсь выставить оптимальный состав. Ставка на быстрый гол? У нас ставка на победу. Забьем мы в начале или в концовке матча — не так важно. Главное — забить и не пропустить», — сказал Каррера, которого цитирует Sport24.ru.

«По составу — пока не решил, нужно еще подумать. Все игроки здоровы, кроме Боккетти и Кутепова. Настроение оценим сегодня на тренировке, но, думаю, все осознают важность игры. Мы сделаем все, чтобы пройти ПАОК», — добавил итальянский тренер.

Напомним, в первом матче, который прошел в Салониках, «Спартак» проиграл ПАОКу со счетом 2:3. 0