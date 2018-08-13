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    Каррера: Сделаем все, чтобы пройти ПАОК

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    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от ответной встречи с ПАОКом в рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Что ожидают от ПАОКа? Я переживаю за свою команду. Постараюсь выставить оптимальный состав. Ставка на быстрый гол? У нас ставка на победу. Забьем мы в начале или в концовке матча — не так важно. Главное — забить и не пропустить», — сказал Каррера, которого цитирует Sport24.ru.

    «По составу — пока не решил, нужно еще подумать. Все игроки здоровы, кроме Боккетти и Кутепова. Настроение оценим сегодня на тренировке, но, думаю, все осознают важность игры. Мы сделаем все, чтобы пройти ПАОК», — добавил итальянский тренер.

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