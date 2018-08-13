Игнатьев: В «Краснодаре» много нападающих и после ухода Смолова

Нападающий «Краснодара»прокомментировал победу своей команды над(1:0).

«Считаю, что мы хорошо контролировали матч, "Уфа" — очень крепкая команда, которая держит очень хорошую оборону, мы пытались ее вскрыть, переводя мяч с одного фланга на другой, в конце встречи все-таки удалось забить.

Обращали внимание на игру соперника в обороне, потому старались выполнять много разрезающих передач.

На самом деле у нас много нападающих, а кто будет играть, решит тренер, наше дело — показывать себя на тренировках, а там будет видно», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0