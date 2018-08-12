«Лион» обыграл «Амьен»

«Лион» — «Амьен»
twitter.com/ol
У «ткачей» результативными ударами отметились нападающий Бертран Траоре и полузащитник Мемфис Депай.
Во втором туре Лиги 1 подопечные Бруно Женезио сыграют на выезде с «Реймсом» (17 августа), а «Амьен» встретится с «Монпелье» (18 августа).
Отметим, что в первых восьми матчах нового сезона не было зафиксировано ни одного ничейного результата.
Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур
«Лион» — «Амьен» — 2:0 (1:0)
Голы: Б.Траоре, 24 (1:0). Депай, 75 (2:0)«Лион»: Горжелен, Морель, Марселу, Дюбуа, Менди, Депай, Тузар (Диоп, 88), Ауар, Ндомбеле, Б.Траоре (Корне, 88), Диас (Террье, 76)«Амьен»: Гюртнер, Аденон, Дибасси, Эль-Хаджам, Лефор, Гнахоре, Фофана, Г.Траоре (Корнетт, 62), Конате (Бодмер, 84), Мендоса, Отеро (Тимит, 89)Предупреждения: Г.Траоре, 42. Гнахоре, 83