Егоров назвал заслуженными удаления в матче «Спартак» — «Анжи»

Глава департамента судейства и инспектирования РФСпрокомментировал работу арбитрав матче РПЛ «Спартак» — «Анжи» (1:0).

Левников на 49-й минуте удалил Андреса Понсе, а на 68-й минуте показал вторую желтую карточку Дмитрию Белорукову.

«Кирилл Левников качественно провел встречу. Понсе безрассудно пошел в подкат двумя ногами — это чистая красная карточка, другого наказания здесь и быть не может. На сборах судей мы делали на этом акцент, требовали и будем требовать, чтобы судьи наказывали за такие фолы.

Игрок мог нанести травму сопернику. Второе удаление. Белоруков нарушил правила, имея предупреждение, он сорвал атаку и получил заслуженную вторую желтую карточку.

В компенсированное время второго тайма игрока "Анжи" Евгения Гапона спасло от прямого удаления то, что перед тем, как пойти на контакт, он поскользнулся и упал.

Скажем так, для него эта карточка получилась розовой, он уже не контролировал ситуацию и так жестко сыграл. Правильное и мудрое решение арбитра показать в этой ситуации желтую карточку», — приводит слова Егорова «Р-Спорт». 0