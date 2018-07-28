«Вильярреал» обыграл «Шеффилд Уэнсдей»

«Вильярреал»
twitter.com/VillarrealCF/
Полузащитник «подводников» Денис Черышев в контрольном матче участия не принимал.
Россиянин был в Москве — в Кремле тренеры и футболисты сборной России получили государственные награды и почетные грамоты за выступление на домашнем ЧМ-2018.
Товарищеский матч
«Шеффилд Уэнсдей» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:3 (1:1)
Голы: Морено, 17 (0:1). Палмер, 33 (1:1). Мори, 47 (1:2). Токо-Экамби, 68 (1:3)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альваро Гонсалес, Мори, Льямбрич, Касерес, Касорла, Пабло Форнальс, Педраса, Самуэль Кастильехо, Токо-Экамби, Морено.