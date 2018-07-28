«Вильярреал» обыграл «Шеффилд Уэнсдей»

Испанскийв товарищеском матче победил со счетом 3:1 клуб, выступающий в английском Чемпионшипе.

Полузащитник «подводников» Денис Черышев в контрольном матче участия не принимал.

Россиянин был в Москве — в Кремле тренеры и футболисты сборной России получили государственные награды и почетные грамоты за выступление на домашнем ЧМ-2018.