Тите продлил контракт со сборной Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила о продлении соглашения с главным тренером национальной сборной

Контракт со специалистом продлен до окончания чемпионата мира в Катаре, который пройдет в 2022 году.

«На протяжении всего времени работы в сборной тренерский штаб демонстрировал талант, компетентность и самоотверженность», — сказал исполнительный директор CBF Рожерио Кабокло.

«CBF предоставила нам все условия для достижения результата, и мы продолжим работать в этом направлении. Для нас это вызов, и мы рады принять его, теперь мы сосредоточимся на предстоящих играх и турнирах», — отметил Тите.

Специалист возглавил сборную Бразилии летом 2016 года. На чемпионате мира в России команда дошла до стадии четвертьфинала, где уступила бельгийцам со счетом 1:2. Под руководством Тите бразильцы провели 26 матчей, одержав 20 побед, четыре раза сыграв вничью и дважды потерпев поражение. 0