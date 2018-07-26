«Тоттенхэм» разгромил «Рому», Льоренте и Моура оформили дубли

«Шпоры» отгрузили сопернику четыре гола
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Встреча, прошедшая в Сан-Диего (США), завершилась со счетом 4:1 в пользу лондонского клуба.
На гол Патрика Шика на 3-й минуте «шпоры» ответили четырьмя голами: по два раза отличились Фернандо Льоренте (9-я и 18-я минуты) и Лукас Моура (28, 44).
Для обоих клубов матч стал первым в рамках Международного кубка чемпионов.
«Тоттенхэм» 29 июля сыграет с «Барселоной», «Рома» встретится с каталонцами днем позже.
International Champions Cup
«Рома» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:4 (1:4)
Голы: Шик, 3 — Льоренте, 9, 18, Моура, 28, 44«Рома»: Миранте (Фузато, 83), Пеллегрини (Бьянда, 72), Жезус (Маркано, 58), Манолас, Сантон (Флоренци, 83), Кристанте (Чорич, 59), Гоналон (де Росси, 59), Ундер (Клюйверт, 52), Пасторе (Стротман, 59), Перотти (Пеллегрини, 58), Шик (Джеко, 58).«Тоттенхэм»: Ворм (Гассанига, 63), Уокер-Питерс (Георгиу, 83), Дэвис, Картер-Викерс, Эймос (Марш, 84), Лукас Моура (Нкуду, 82), Ламела (Санчес, 77), Сиссоко, Эриксен (Скипп, 63), Орье, Льоренте (Сон Хын Мин, 63).