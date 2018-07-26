«Тоттенхэм» разгромил «Рому», Льоренте и Моура оформили дубли

нанес поражениев рамках Международного кубка чемпионов.

«Шпоры» отгрузили сопернику четыре гола twitter.com/SpursOfficial 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча, прошедшая в Сан-Диего (США), завершилась со счетом 4:1 в пользу лондонского клуба.

На гол Патрика Шика на 3-й минуте «шпоры» ответили четырьмя голами: по два раза отличились Фернандо Льоренте (9-я и 18-я минуты) и Лукас Моура (28, 44).

Для обоих клубов матч стал первым в рамках Международного кубка чемпионов.

«Тоттенхэм» 29 июля сыграет с «Барселоной», «Рома» встретится с каталонцами днем позже.