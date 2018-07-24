Лоськов надеется пополнить коллекцию трофеев по итогам матча с ЦСКА

«Поздравляю болельщиков с началом нового сезона! Конечно, мы постараемся начать сезон с завоевания трофея. Приходите на стадион, поддерживайте команду, верьте в нее.
То, что у "Локомотива" меньше выигранных Суперкубков, чем у ЦСКА, — это не страшно. Думаю, как раз одним трофеем будет больше у нас. Будем стараться, приложим для этого максимум усилий, чтобы пополнить нашу коллекцию наград.
Суперкубок — это лакмусовая бумажка для игроков после тяжелых сборов. Это разогрев перед длинным чемпионатом. Думаю, он и для болельщиков служит хорошей мотивацией вспомнить победы.
Правильно, что матч проводится не в Москве. Нужно развивать футбол в регионах и больше использовать новые арены, которые построили к чемпионату мира. Я также выступаю за то, чтобы сборная там проводила игры», — приводит слова Лоськова пресс-служба Премьер-лиги. 0