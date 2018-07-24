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    Лоськов надеется пополнить коллекцию трофеев по итогам матча с ЦСКА

    Локомотив ЦСКА Суперкубок России Футбол России
    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов призвал болельщиков поддержать команду в матче Суперкубка России с ЦСКА, который пройдет 27 июля.

    Дмитрий Лоськов
    Дмитрий Лоськов
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    «Поздравляю болельщиков с началом нового сезона! Конечно, мы постараемся начать сезон с завоевания трофея. Приходите на стадион, поддерживайте команду, верьте в нее.

    То, что у "Локомотива" меньше выигранных Суперкубков, чем у ЦСКА, — это не страшно. Думаю, как раз одним трофеем будет больше у нас. Будем стараться, приложим для этого максимум усилий, чтобы пополнить нашу коллекцию наград.

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    • Суперкубок — это лакмусовая бумажка для игроков после тяжелых сборов. Это разогрев перед длинным чемпионатом. Думаю, он и для болельщиков служит хорошей мотивацией вспомнить победы.

    Правильно, что матч проводится не в Москве. Нужно развивать футбол в регионах и больше использовать новые арены, которые построили к чемпионату мира. Я также выступаю за то, чтобы сборная там проводила игры», — приводит слова Лоськова пресс-служба Премьер-лиги. 0

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