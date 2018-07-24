«Реал» и «Барселона» встретятся в чемпионате Испании в октябре и марте

Опубликован календарь испанской Примеры на сезон 2018/19, информирует Marca.

Первенство стартует 18 августа, когда «Барселона» примет «Алавес», «Реал» у себя дома сыграет с «Хетафе», а «Атлетико» отправится в гости к «Валенсии».

Заключительный тур состоится в середине мая. «Барселона» сыграет с «Эйбаром», «Реал» — с «Бетисом», а «Атлетико» — с «Леванте».

Что касается «эль класико», то «Реал» и «Барселона» встретятся на «Камп Ноу» 18 октября, а на «Сантьяго Бернабеу» — 3 марта.

Мадридское дерби «Реала» и «Атлетико» можно будет увидеть 30 сентября и 10 февраля. 0