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    СМИ: Головин в шаге от перехода в «Монако»

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    Полузащитник ЦСКА Александр Головин в ближайшее время перейдет в «Монако», сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    По данным издания, переход россиянина во французский клуб неизбежен, а сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что руководители «Монако», желающие купить Головина, предложили московскому клубу 35 миллионов евро.

    Лондонский «Челси», по данным СМИ, предложил за игрока примерно такие же деньги.

    В минувшем сезоне Головин провел 27 матчей в РФПЛ, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами. На чемпионате мира-2018 он отыграл 4 матча в составе сборной России, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. 0

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