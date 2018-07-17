Марадона: Франция стала чемпионом мира благодаря придуманному пенальти

Легендарный аргентинский нападающийсчитает, чтопобедилав финале(4:2) не в последнюю благодаря пенальти.

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«Франция стала чемпионом мира благодаря придуманному пенальти. Я говорю о моменте, в котором мяч попал в руку Перишичу. Просмотр ВАР должен был гарантировать принятие честного решения.

Во время просмотра финала я говорил себе, что уже не играю — играют другие футболисты, но я намного больше развлекался с мячом. Сейчас я не вижу игроков, которые могут удивить меня. Нет тех, кто забивает великие голы. Да, мы имеем возможность смотреть на Неймара, Месси, который не имеет помощников в сборной Аргентины. Есть Азар, рядом с которым играют Лукаку и Мертенс. В целом, Бельгия — очень хорошая команда, но даже ее я не вижу чемпионом мира», — цитирует Марадону «Прессбол». 0