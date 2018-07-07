Классон: Надеюсь, когда в следующий раз приеду в Самару, моя команда победит

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швециидал комментарии после матча с Англией (0:2) в 1/4 финала ЧМ-2018.

Игра прошла в Самаре.

«Когда мы только приехали в Россию, для меня было преимуществом, что я знал, как тут что устроено. Но на поле это ничего не значит.

Когда играю, не чувствую, в России я играю или где-то ещё. Может быть, вне стадиона мой опыт игры в этой стране является преимуществом, но не в игре.

Чувствуется ли разница между матчами чемпионата мира и РФПЛ? То, что мы выступаем на мундиале, — важная вещь.

Россия проделала великолепную работу перед этим турниром. Всё очень быстро, и всё благодаря вашей стране.

Приехав в Самару в следующий раз, уже в рамках Премьер-Лиги, надеюсь, моя команда победит», — передаёт слова Классона «Чемпионат». 0