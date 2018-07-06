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    Гризманн: Свой гол не отмечал из уважения к Уругваю

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    Лучшим игроком четвертьфинала ЧМ-2018 Уругвай — Франция (0:2) был признан форвард «Трехцветных» Антуан Гризманн, который рассказал о своих эмоциях после гола.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    На 61-й минуте, после дальнего удара француза голкипер уругвайцев Фернадо Муслера допустил ошибку, запустив мяч себе за спину.

  • ЧМ-2018. Уругвай — Франция 0:2
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    • «Почему не отмечал этот мяч? Я профессиональный игрок, и когда начинал свой путь в футболе один уругваец учил меня что хорошо, что плохо.

    Поэтому из уважения к Уругваю не стал праздновать. Два гола лучшей обороне мира? Мы должны были идти вперед, искать шансы. Нам это удалось.

    Стадион в Нижнем Новогороде отличный, очень красивый, поле в хорошем состоянии, вокруг красиво. Достойная арена для четвертьфинала», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что Гризманн и защитник и капитан сборной Уругвая Диего Годин выступают вместе за мадридский «Атлетико». 0

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