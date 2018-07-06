Гризманн: Свой гол не отмечал из уважения к Уругваю

Антуан Гризманн
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На 61-й минуте, после дальнего удара француза голкипер уругвайцев Фернадо Муслера допустил ошибку, запустив мяч себе за спину.
«Почему не отмечал этот мяч? Я профессиональный игрок, и когда начинал свой путь в футболе один уругваец учил меня что хорошо, что плохо.
Поэтому из уважения к Уругваю не стал праздновать. Два гола лучшей обороне мира? Мы должны были идти вперед, искать шансы. Нам это удалось.
Стадион в Нижнем Новогороде отличный, очень красивый, поле в хорошем состоянии, вокруг красиво. Достойная арена для четвертьфинала», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Гризманн и защитник и капитан сборной Уругвая Диего Годин выступают вместе за мадридский «Атлетико». 0