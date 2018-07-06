Адвокат надеется увидеть сборную России в финале ЧМ-2018

Экс-главный тренервыразил надежду на то, что российским футболистам удастся дойти до финала чемпионата мира-2018.

«Дела у сборной России идут хорошо. Я очень доволен тем, чего ребята добились. Хочу пожелать им, чтобы в игре с Хорватией все сложилось благополучно. Буду следить за матчем и болеть за Россию. Надеюсь, что все сложится удачно и команда дойдет до финала. Я обязательно буду смотреть этот матч по телевизору — присутствовать, к сожалению, не смогу», — цитирует Адвоката «Чемпионат».

«Мне кажется, в матче с Хорватией шансы команд — 50 на 50. Надо понимать, что в последнем матче хорваты сыграли не лучшим образом. Так что с поддержкой российских болельщиков для сборной России возможно все», — также отметил специалист.

«Мне очень понравился тот профессионализм, который продемонстрировала российская команда на этом чемпионате мира. Черчесов очень хорошо подготовил сборную тактически. Это настоящий коллектив, в котором все игроки бьются друг за друга. Очень надеюсь, что так продолжится и дальше», — добавил Адвокат.

Напомним, Россия встретится с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля. 0