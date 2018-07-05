«Мордовия» планирует начать новый сезон на стадионе ЧМ

Саранскаяпланирует провести матч первого тура чемпионата ФНЛ на «Мордовии-Арене», который принимал четыре матча чемпионата мира-2018.

«Мы планируем, что первый матч проведем на "Мордовия Арене". Пока мы будем арендовать его у компании "Спорт-Инжиниринг", которой принадлежит стадион, а как сложится в дальнейшем, покажет время. Понятно, что аренда стадиона немаленькая, и клуб не располагает такими средствами, чтобы платить на постоянной основе», — цитирует ТАСС директора «Мордовии» Николая Левина.

Стадион, вмещающий 45015 зрителей, был открыт в середине апреля нынешнего года к чемпионату мира.

В первом туре саранская команда сыграет дома с «Олимпийцем» из Нижнего Новгорода 17 июля. 0