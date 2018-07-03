Навалка покинул пост главного тренера сборной Польши

Главный тренерподал в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате мира-2018 в России.

«Мы с президентом Футбольного союза Польши решили, что команде необходимы перемены, чтобы двигаться дальше. Нужен новый тренер, который сможет в полной мере реализовать весь потенциал и добиться прогресса игроков. Я понял, что пора уходить. Именно я отвечаю за результат на чемпионате мира, мы разочаровали наших болельщиков», — цитирует Навалку Польский футбольный союз.

На ЧМ-2018 сборная Польши заняла последнее место в группе с Японией, Сенегалом и Колумбией, набрав три очка в трех матчах. 0