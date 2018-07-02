Гуардадо посоветовал Неймару поменять стиль игры

Полузащитник сборной Мексикидал комментарии по поводу поражения от команды Бразилии (0:2) и вылета с ЧМ-2018.

«Мы планировали попасть в финал, планировали выиграть каждый матч. Это была хорошая игра, но у нас всегда одинаковый результат во встречах с бразильцами. Наша команда терпит поражения, и мы устали хорошо играть и ничего не выигрывать. Поэтому приложим все усилия, чтобы поменять эту тенденцию.

Не хочу вдаваться в полемику насчет Неймара. Все знают, как он играет. Думаю, что арбитр все видит, он всегда видит разницу между нарушением и симуляцией, все все понимают.

Для меня он великий футболист, который находится на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но для него будет лучше, если он поменяет свой стиль игры», — цитирует Гуардадо ТАСС. 0