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    Гуардадо посоветовал Неймару поменять стиль игры

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    Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо дал комментарии по поводу поражения от команды Бразилии (0:2) и вылета с ЧМ-2018.

    Андрес Гуардадо и Неймар
    Андрес Гуардадо и Неймар
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    «Мы планировали попасть в финал, планировали выиграть каждый матч. Это была хорошая игра, но у нас всегда одинаковый результат во встречах с бразильцами. Наша команда терпит поражения, и мы устали хорошо играть и ничего не выигрывать. Поэтому приложим все усилия, чтобы поменять эту тенденцию.

    Не хочу вдаваться в полемику насчет Неймара. Все знают, как он играет. Думаю, что арбитр все видит, он всегда видит разницу между нарушением и симуляцией, все все понимают.

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    • Для меня он великий футболист, который находится на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но для него будет лучше, если он поменяет свой стиль игры», — цитирует Гуардадо ТАСС. 0

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