Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе

Журналистанонсировал новую серию фильма о допинге в бразильском футболе.

По словам Зеппельта, серия под названием «12-й игрок Бразилии» будет показана в Германии 1 июля — за один день до матча «селесао» против сборной Мексики в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Игра состоится в Самаре.

«1 июля в 23:50 по местному времени (Германия) за день до матча чемпионата мира Бразилия — Мексика — новый эпизод серии ARD "Допинг. Совершенно секретно". Под названием "12-й игрок Бразилии". Широко распространенная культура мошенничества в стране с наибольшим количеством допинг-случаев в футболе в мире», — написал Зеппельт на своей странице в Twitter.

В июне 2017 года ARD уже показывал одну из серий фильма о допинге, в котором Зеппельт вместе с коллегами проводит расследование и пытается выявить случаи применения допинга в бразильском футболе. Зеппельт нашел в Бразилии врача Жулио Алвеса, который давал допинг спортсменам и участвовал в манипулировании допинг-пробами. В 200-страничном докладе Зеппельта есть документы, подтверждающие вину Алвеса, одним из пациентов которого был Роберто Карлос. 0