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    Тите: Бразилия сильна, потому что в ней играют отличные футболисты

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    Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал победу над командой Сербии (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

    Тите
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    «Наша команда сильна, потому что в ней играют отличные футболисты. Все они одинаково важны, но иногда игра заставляет нас поступать определенным образом, к примеру, Фернандиньо вышел на замену, потому что был нужен нам, в то время сербы начали нас давить, и нам нужно было умение Фернандиньо отдать точный пас и сыграть в защите. В остальном наша игра была неплохой, мы сыграли последовательно и стабильно», — цитирует Тите ТАСС.

    В 1/8 финала турнира бразильцы 2 июля в Самаре встретятся с Мексикой.

    Чемпионат мира завершится 15 июля, матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны. 0

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