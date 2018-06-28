Тите: Бразилия сильна, потому что в ней играют отличные футболисты

Главный тренер сборнойпрокомментировал победу над командой(2:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

«Наша команда сильна, потому что в ней играют отличные футболисты. Все они одинаково важны, но иногда игра заставляет нас поступать определенным образом, к примеру, Фернандиньо вышел на замену, потому что был нужен нам, в то время сербы начали нас давить, и нам нужно было умение Фернандиньо отдать точный пас и сыграть в защите. В остальном наша игра была неплохой, мы сыграли последовательно и стабильно», — цитирует Тите ТАСС.

В 1/8 финала турнира бразильцы 2 июля в Самаре встретятся с Мексикой.

Чемпионат мира завершится 15 июля, матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны. 0