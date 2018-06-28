ЧМ-2018. Англия — Бельгия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Встреча 3-го тура группы G пройдет в Калининграде и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр — Дамир Скомина из Словении.
В запасе у англичан остался лучший бомбардир Гарри Кейн, а на скамейке запасных бельгийцев игру начнут звёздные полузащитники Кевин Де Брёйне и Эден Азар.
Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Джонс, Стоунс, Кэхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Рашфорд, Варди.
Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Боята, Вермален, Шадли, Дембеле, Феллайни, Т. Азар, Тилеманс, Янузай, Батшуайи.
Англия с 6 очками возглавляет группу G, Бельгия с 6 очками на 2-й строке таблицы.
Третье место в группе у команды Туниса (0 очков), которая в Саранске сыграет с замыкающей таблицу с 0 очков Панамой (прогноз)
Победитель группы G в 1/8 финала встретится с командой Японии занявшей второе место в группа Н.
Финишировавшая второй в квартете G команда сыграет с победителем группы H — Колумбией.
Букмекеры в матче отдают победу сборной Англии. Коэффициент на ее победу 2,6. Победа Бельгии оценивается в среднем в 3,3. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0